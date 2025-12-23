ガイナーレ鳥取は23日、カトリック大学校のFWチャ・ウォンジュン(19)、DFムン・ミン(20)の2026シーズン加入が内定したと発表した。クラブは公式サイトでチャ・ウォンジュンについて「闘争心を剥き出し、貪欲にゴールを狙うストライカー」と紹介。ムン・ミンに関しては「労を惜しまず、攻撃も守備もこなすウィンガー」と伝えている。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FWチャ・ウォンジュン(Cha wonjun)■生年月日200