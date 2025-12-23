横浜F・マリノスは23日、GK木村凌也(22)、FW浅田大翔(17)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」および2026-27シーズンの契約に合意したと発表した。横浜FMユース出身で日本大から今季加入した木村は、J1リーグ戦で1試合に出場。同じくユース育ちで今季から飛び級でトップ昇格を果たした浅田も、リーグ戦1試合に出場した。