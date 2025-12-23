FC東京は23日、MF小泉慶(30)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」期間の契約更新に合意したと発表した。小泉は今季J1リーグ戦で30試合に出場し、1ゴールを記録。また、ルヴァンカップで3試合に出場し、天皇杯では5試合の出場で1得点を挙げた。クラブ公式サイトを通じて「2026シーズンもFC東京でプレーさせていただきます。もう一度、自分自身がどんな想いで、何のために東京に来たのかということをしっかり