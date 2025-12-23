浦和レッズは23日、DF宮本優太(26)が京都サンガF.C.への期限付き移籍から復帰することを発表した。宮本は2022年に流通経済大から浦和へ加入し、2023年にはKMSKデインズ(ベルギー)への期限付き移籍を経験。昨季から京都へレンタル移籍し、今季はJ1リーグ戦33試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF宮本優太(みやもと・ゆうた)■生年月日1999年12月15日(26歳)■出身