ポートランド・トレイルブレイザーズ vs デトロイト・ピストンズ日付：2025年12月23日（火）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 102 - 110 デトロイト・ピストンズ NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対デトロイト・ピストンズがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピ