23日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数944、値下がり銘柄数461と、値上がりが優勢だった。 個別ではアクセスグループ・ホールディングス、トーインがストップ高。ユークス、ＪＭＡＣＳ、津田駒工業、誠建設工業は一時ストップ高と値を飛ばした。インターライフホールディングス、フジ日本、コモ、林兼産業、ユニカフェなど75銘柄は年初来高値を更新。Ａｂａｌａｎｃ