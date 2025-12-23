23日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 97538 -23.6 43130 ２. ｉＳＴＰＸ 590343698.8 352.9 ３. 野村東証指数 50477 576.13588.0 ４. 日経Ｄインバ 2712519.75840