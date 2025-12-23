23日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数370、値下がり銘柄数203と、値上がりが優勢だった。 個別ではＶｅｒｉｔａｓＩｎＳｉｌｉｃｏ、ＴＯＲＩＣＯ、売れるネット広告社グループがストップ高。Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ、ノースサンド、アイキューブドシステムズ、スタートライン、パワーエックスなど11銘柄は年初来高値を更新。ＡｌｂａＬｉｎｋ、ワンダープラネット、