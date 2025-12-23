MLB公式サイトのXは22日（日本時間23日）、「2025年の最高のバットフリップ」を発表し、ドジャースの大谷翔平投手が第1位に選ばれた。試合を決定づけたスーパースターの一打に、称賛の声が集まっている。 ■9回に劇的な勝ち越し弾 MLBが選出したのは、5月9日（同10日）に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦、9回表の場面で放たれた大谷の本塁打だった。11－11の同点で迎えた第6打席、1死一、二