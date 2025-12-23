俳優の川崎帆々花（※崎＝たつざき）が22日、自身のXを更新。UNITED CALLINGに所属したことを発表した。【写真あり】かわいい新たな宣材写真も川崎帆々花がUNITED CALLINGに所属を発表川崎は「ご報告」と投稿。「この度UNITED CALLINGに所属する運びとなりました。素敵なご縁に本当に感謝しております。各関係者の皆様宜しくお願い致します」と発信する。「たくさんの作品で、皆様のお目にかかれるよう頑張ります！引き続き