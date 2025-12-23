楽天の内星龍投手（23）が23日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、1300万円増の来季年俸4400万円でサイン。「先発、中継ぎどちらもやって評価しているという話をして頂きました」とうなずいた。今季は先発13試合、救援12試合とフル回転。計25試合で3勝5敗1セーブ、1ホールド、防御率2・92をマークし「なかなか経験できることではない。体のケアをしっかりこなせたと思うので来年は絶対にいける」と力を込めた。