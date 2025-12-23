阪神は２３日に新外国人のイーストン・ルーカス投手（２９＝前ブルージェイズ）と来季の選手契約を締結したと発表した。背番号は４２。ルーカスはメジャー通算で２０試合に登板した経験を持つ先発型左腕。今オフにチームを去ったデュプランティエの代わりに、虎の先発ローテの一角として活躍することが期待されている。ルーカスは球団を通じ「２０２６年シーズンに阪神タイガースに加入することができ、心から感謝するととも