俳優ウィル・スミスが地球の最南端から最北端まで、総距離およそ2万6000マイルの旅に挑むドキュメンタリーシリーズ『POLE TO POLE〜未知への挑戦 WITH ウィル・スミス』（全7話）が、2026年1月14日からディズニー公式動画配信サービス「Disney＋ （ディズニープラス）」で独占配信される。【動画】ウィル・スミスが過酷すぎる旅へ！『POLE TO POLE〜未知への挑戦 WITH ウィル・スミス』予告編制作に5年を費やした本シリーズ