米津玄師が、12月31日に放送される「第76回NHK紅白歌合戦」に白組で出場することを発表した。披露するのは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」だ。「IRIS OUT」は、9月15日にリリースされ、わずか2カ月で、ストリーミング累計2億再生を超え、ミュージックビデオは1億再生を誇る楽曲で、「第76回NHK紅白歌合戦」で記念すべき初パフォーマンスとなる。◆◆◆◾️米津玄師 コメント