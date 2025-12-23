◆ウィンターカップ▽女子１回戦札幌山の手７９―７８日本航空（２３日・京王アリーナＴＯＫＹＯ）全国高校バスケットボール選手権（ウィンターカップ）が開幕し、札幌山の手（北海道）は日本航空（山梨）との大激戦を制し初戦を突破した。立ち上がり、いきなり７ポイントのリードを奪われたが、徐々に流れをつかむと第１クオーター（Ｑ）後半は点の取り合いとなり、３０―２７と３ポイントリードで最初の１０分を終えた。