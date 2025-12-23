モデルのジゼル・ブンチェン（45）が、ブラジリアン柔術家のジョアキム・バレンテと結婚した。2022年11月に初めて一緒に休暇を楽しんでいる姿が目撃されていた2人が今月3日、フロリダ州サーフサイドで挙式した。 【写真】イケメンですね！お相手のジョアキム・バレンテ TMZによれば、今年息子が誕生している2人は、自宅でこじんまりした式を挙げたという。 2022年に破局した元夫トム・ブレイディとの間に15歳の息子