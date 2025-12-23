韓国宇宙発射体企業イノスペース（INNOSPACE）の初の商業用ロケット「ハンビッ・ナノ（HANBIT−Nano）」の打ち上げが失敗に終わった。23日、イノスペースは「ハンビッ・ナノの打ち上げ任務は、発射体の地上落下により終了した」と明らかにした。ハンビッ・ナノは、韓国時間で同日午前10時13分、ブラジルのアルカンタラ宇宙センターから打ち上げられた。25トン級ハイブリッドロケットエンジンの第1段点火までは順調に進んだが、離陸