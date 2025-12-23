１５日、ベナン産「シュガーローフ」パイナップルを検査する長沙黄花国際空港税関の職員。（長沙＝新華社配信）【新華社長沙12月23日】中国湖南省の長沙税関は15日午後、ベナン産のパイナップル品種「シュガーローフ」1トンが航空便で長沙空港口岸（通関地）に到着したと明らかにした。ベナン産のパイナップルが同省に輸入されるのは初めて。今回、パイナップルがベナンの空港を出発し、エチオピアで積み替えられ長沙に到着す