日産自動車の本社＝横浜市日産自動車は23日までに、業務委託先の企業のサーバーに不正アクセスがあり、販売店の旧福岡日産自動車（現日産福岡販売）の顧客約2万1千人分の個人情報が流出したと発表した。車を購入したり入庫したりした客の住所、氏名や電話番号、営業活動に使用する関連情報などだという。販売店の顧客管理システムの開発を委託していた会社が、不正アクセスを受けたことを9月26日に検知。10月3日に日産に報告し