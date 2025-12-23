国交省＝東京・霞が関国土交通省は23日、トラック運転手に長時間の荷待ちをさせている疑いがあるとして、ディスカウントストアなどを運営する大黒天物産（岡山県倉敷市）に是正を勧告した。貨物自動車運送事業法に基づく対応。過去に是正を要請したが対応が不十分と判断し、改善計画の提出を指示した。荷待ちは荷主側の都合で受け渡しを待たせる行為。運転手の過労につながる恐れがある。国交省は10〜11月、長時間の荷待ちなど