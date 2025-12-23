ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤³¤È¶áÆ£¿¿É§¤È¤Î¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿¼¤¤å«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºêËãÀ¤¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¼«Ëý¤Î°¦¼Ö¡¦MAZDA6¤òÀö¼ÖÀîºê¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤È¼ªÂÇ¤ÁÏÃ¤·¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¿¤Þ¤ËÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¥Þ¥Ã¥Á¤È²¶¡¢²æ¡¹¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¼ªÂÇ¤Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤¹ç¤¦»ö¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¶áÆ£¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤¬10Âå¤Ç¥È¥Ã¥×¥¢¥¤