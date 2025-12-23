民間初のティルトローターを目指すイタリアの航空宇宙企業であるレオナルドは2025年12月20日、次世代民間用ティルトローター「Next Generation Civil Tiltrotor - Technology Demonstrator（NGCTR-TD）」の初飛行を実施したと発表しました。【動画】飛んだ！ これが、民間向けの“オスプレイ”みたいな機体です本機の開発は、欧州連合（EU）のクリーン・アビエーション共同事業の枠組みのもとで行われており、将来の大型民間テ