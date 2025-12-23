トリップドットコム（Trip.com）は、「人気海外航空券タイムセール」を12月25日午前10時から午後11時59分まで開催する。エコノミークラス片道航空券がソウル行きが6,900円から、釜山行きが7,900円から、台北行きが8,900円から、バンコク行きが10,900円から、セブ行きが13,900円から、ハノイ・グアム行きが15,900円から、バリ行きが29,900円から。搭乗期間は12月25日から2026年3月31日まで。対象は日本版アプリからの予約かつ会員に