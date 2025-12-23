スターバックスといえば、街中のカフェや郊外のドライブスルーなどをイメージする人が多いはず。一方、「図書館」に併設するスターバックスも、全国にいくつかある。スターバックスでは「Book & Cafe」というカテゴリーになる。これを検索すると、実は96軒もある。その中で、図書館が併設する店舗を抜粋してみた（2025年10月現在）・蔦屋書店 多賀城市立図書館店（宮城）・蔦屋書店 和歌山市民図書館店（和歌山）・蔦屋書店 高