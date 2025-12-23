ロイヤルグループが展開する「てんや」は、12月26日からグランドメニューの改定を実施する。今回の改定では、「藪そば・うどんのつゆ」を一段と美味しくリニューアル。試作を重ね、天ぷらの旨味を最大限に引き立てる味わいへと進化させた。さらに、復活を望む声が多かった「海鮮かき揚げ天丼」が改良を経て復活。看板商品の「天丼」も、「きす」を半身から1尾の開きに変更した「てんやの天丼」へと生まれ変わる。新たなブランドコ