セブン−イレブン・ジャパンは、来年の干支「午（うま）」にちなんで、馬の形をしたナゲット「ウマなげ（こくウマバター味）5個入り」を来年1月1日から、全国のセブン−イレブン店舗で数量限定発売（発売日は店舗によって異なる）する。また、購入した人には、1等（200円引き）、2等（100円引き）、3等（50円引き）のいずれかが必ず当たる「値引きクーポンくじ」をプレゼント。当たり券は来年1月1日〜1月31日の期間、レジ横の対象