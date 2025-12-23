「麦のめぐみ 全粒粉入りクッキーキャラメルケーキ」敷島製パン（Pasco）は、「満たされプラススイーツ」シリーズであり、「麦のめぐみ」シリーズでもある新商品「麦のめぐみ 全粒粉入りクッキーキャラメルケーキ」を、来年1月1日から関東、中部、関西、中国、四国、九州地区で発売する。また、「ベルギーショコラオランジュのタルト」を同日に発売する。「満たされプラススイーツ」シリーズは、“洋菓子専門店のような焼菓子を、