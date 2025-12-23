気象庁は来年1月から3月の天候の見通しを発表し、「太平洋側では乾燥しやすい。林野火災が多く発生する季節なので、火の取り扱いに注意してほしい」と呼びかけました。きょう発表された3か月予報によりますと、来年1月、2月の平均気温は全国的にほぼ平年並みとなる予想ですが、一時的に強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に大雪になる可能性があるということです。3月になると、北⽇本を中⼼に冬型の気圧配置がҮ