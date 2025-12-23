国内有数の渡り鳥の越冬地で、国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に登録されている「伊豆沼・内沼」（宮城県栗原市、登米市）でマガンの飛来がピークを迎えた。県伊豆沼・内沼環境保全財団によると、伊豆沼・内沼を中心とした県北部の湿地には、国内で越冬するマガンの約９割が集まる。今年は１０万羽以上の飛来が確認され、日の出とともに餌を求めて一斉に飛び立つ光景が広がっている。宮城県大崎市から写真撮影に