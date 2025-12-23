シティボーイズ大竹まこと（76）が22日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜金曜午前1時）に出演。自分の半生を振り返ってため息をもらした。一人芝居のベテラン俳優イッセー尾形（73）との対談。尾形が2012年に所属事務所から独立してフリーになったときに「何もなくなった」と語った言葉を反すうして「本当になまいきで申し訳ないんだけど」とことわりながら「影響されるのが嫌いなのよ。だから余計に見なかったり、余計行かなか