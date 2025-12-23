ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2025年12月26日（金）から年末年始限定で、「肉バーガーフェア」を開催する。※文中価格は全て税込表記「肉バーガーフェア」では、 食べ応え抜群の「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」が登場する。牛肉100％のパティ2枚とレッドチェダーチーズ、牛カルビ肉、チーズソース、カルビだれを合わせ、マヨネーズなどと一緒に、もっちり食感のバンズで挟んだ新商品。どこから食べてもジューシー