6代目のキーワードは「多様化」「電動化」「知能化」 トヨタRAV4 Z｜Toyota RAV4 Z RAV4は、SUVがオフロードを走るクルマとして位置付けられていた時代の1994年に、「アウトドアでも街乗りでも楽しい」新ジャンルのSUVのパイオニアとして誕生した。以来、約30年続く歴史のなかで、時代に合わせて変わっていく様々なライフスタイルに応えながら、世界中の多くのユーザーから愛されてきた。6代目