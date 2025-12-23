【新華社渭南12月23日】中国陝西省渭南市大荔県にはこのところ、多くのクロヅルが越冬のため飛来している。県内の黄河湿地は生態環境に恵まれており、クロヅルの群れが岸辺で遊びつつ餌を探したり、浅瀬をゆっくりと歩いたりするのが見られる。その優雅な姿は雄大な黄河と調和し、美しい自然の光景を描き出している。（記者/都紅剛）