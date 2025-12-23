NHKは23日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20）にシンガー・ソングライターの米津玄師（34）が出場すると発表した。米津は18年、24年に続き3回目の出場で、今年は劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌として大ヒットした「IRIS OUT」を披露する。これにより、紅組と白組の出場歌手が21組で同数となった。米津はNHKを通じ「今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で3回目になりますが、音楽