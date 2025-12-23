プロ野球・ソフトバンクは23日、来季の公式戦ホームゲームでのイベント開催日を発表しました。夏の人気イベント「鷹祭 SUMMER BOOST」は計9試合(福岡8試合、東京1試合)に拡大。今季の5試合からほぼ倍増となるほか、6月30日には初めて東京ドームでも開催されます。その他、3月27日からの開幕3連戦では3日間それぞれで異なるグッズを配布。また、初戦の27日には「開幕セレモニー」が、2戦目の28日は「チャンピオンリング贈呈式」が行