タレントのゆうちゃみこと古川優奈（23）の妹で、ゆい小池（ゆいちゃみ）こと古川結菜（20）が23日までに自身のインスタグラムを更新。彼氏との2ショットを公開した。「ズートピア大好きすぎる」と書き出したゆいちゃみ。恋人でモデル・大木遥翔とのプリクラををアップした。2人はABEMAの恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」をきっかけに交際をスタート。「弾丸ズートピアプリしたけど次はちゃんとしよwニック