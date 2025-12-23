2025年12月4日(木)～2026年2月28日(土)まで京都新阪急ホテル1階のレストラン「ブールヴァール｣にて、ランチとディナータイムに｢冬のあたたかハーフビュッフェ｣が開催されています。京都新阪急ホテルの試食会に招待されましたので、ディナーに行ってきました。出来たてのものを席まで届けてくれる選べるメイン料理もあります。冬らしい食材を使ったビュッフェメニューやデザートも