韓国発の４人組ガールズグループ「ＫＩＳＳＯＦＬＩＦＥ」が１６日、東京ガーデンシアターでライブを行い、３都市を巡った初の日本ツアー「ＫＩＳＳＯＦＬＩＦＥＪａｐａｎＤｅｂｕｔＴｏｕｒ［ＬｕｃｋｙＤａｙ］」を完走した。メンバーは「もう最後の公演というのが信じられません。エネルギーが爆発しています！やばい！やばい！」と興奮気味で、「みなさん、愛しています〜！！本当に有難うございます！！