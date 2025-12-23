ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が23日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。フジテレビ系バラエティー番組「ホンマでっか！？TV」の共演者のひとことに不満をぶちまけた。「−とれたてっ！」では、シニアとペットとの生活について特集した。吉田は妻が元々飼っていたポメラニアンと今も暮らしており、「付き合ってて、彼女に会いたいよりも犬に会いたくて。犬と