一人芝居のベテラン俳優イッセー尾形（73）が22日、TOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。タレントのシティボーイズ大竹まこと（76）と対談する中で所属していた事務所を出てフリーになった経緯について語った。尾形が「事務所をやめて一人になったんですね、女房と…本当、ゼロマイナス」と語った。そこで大竹が「なんで事務所をやめたの」と鋭く突っ込んできた。尾形は「ん〜、いろいろあってさぁ…あれだよ」と消え入るような声