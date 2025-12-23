新型「RAV4」先行予約で早くも“争奪戦”に？6代目となる新型トヨタ「RAV4」が2025年12月17日に発売されました。RAV4は、北米でも高い支持を集めるなど、世界屈指の販売台数を誇る人気SUVです。それだけに、世界各地での生産台数枠の奪い合いもあるようです。【画像】超カッコいい！ これが注文殺到の「新型RAV4」です！（30枚以上）2025年5月にワールドプレミアされた新型RAV4は、2025年度内発売の予告どおり、約7か月後と