三井不動産は、東北電力、北海道電力と、メガソーラー由来のオフサイトフィジカルコーポレートPPAに関する契約を締結した。秋田県由利本荘市石脇所在のメガソーラーから再生可能エネルギー電力を供給する「三井アウトレットパーク仙台港」今回の契約に基づき2026年1月1日から、三井不動産が開発した秋田県由利本荘市石脇所在のメガソーラーから、三井アウトレットパーク仙台港、三井ショッピングパークララガーデン長町、三井ガー