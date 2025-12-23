Googleを傘下に持つAlphabetは12月22日、データセンター開発企業のIntersectを47.5億ドルで買収すると発表した。AIの拡大に伴う膨大なエネルギー需要に対応する狙いとなる。○Alphabetは2026年もAI向け支出を拡大買収は現金とIntesectの負債の引き受けで行われ、開発中のデータセンタープロジェクト、数GW(ギガワット)規模の電力供給能力、Intersectのチームが含まれる。ただし、テキサス州とカリフォルニア州の資産は今回の買収に