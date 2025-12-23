LINEヤフーは、日本全国の20〜50代の男女を対象に、年始の挨拶に関する意識調査を実施した。その結果、年始の挨拶が「LINE」で届くと「嬉しい」「ほっこりする」といった前向きな感情を抱く人が7割を超える一方で、約3人に1人が「送るメッセージの内容に悩む」と感じていることが明らかになった。○年始の挨拶、連絡手段は「LINE」が圧倒的多数に調査によると、年始の挨拶に利用する連絡手段として「LINE」を挙げた人は86.6％にの