私はユイ。第1子を妊娠しており、現在7ヶ月になります。お腹の赤ちゃんの性別は女の子だと判明しました。しかし、母は私の顔つきやつわりが軽かったことを理由にお腹の子は男の子だと言い張ります。母の思い込みが度を過ぎているような気がして、悲しくなってしまいました。心の中ではただ、喜びを共有したかっただけなのに……と思いながら、実家をあとにしました。夫が仕事から帰ってきました。私はソファに座り込み、1人で泣い