エンは12月22日、「冬季賞与」についての調査結果を発表した。調査は2025年11月18日〜12月8日、同社が運営する「人事のミカタ」を利用する従業員数299名以下の企業131社を対象にインターネットで行われた。○87%の中小企業が冬季賞与を「支給予定」2025年、冬季賞与を支給するか尋ねると、87%が「支給予定」と回答。昨年と比較すると、支給予定の企業は3ポイント減少した(2025年:87%、2024年:90%)。2025年、冬季賞与は支給予定です