​¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º20Âå¡©10Âå¡©¡×¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½²«¶â´ü¤Î80Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤ÎÃÄÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£30Æü¤«¤é1·î4Æü¤ËÌÀ¼£ºÂ¤Ç¸ø±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ö¥®¥ó¥®¥é³Ø±àÊª¸ì ¿·½Õ¡ªºÆ¤Ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Î¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼繫Ç·¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö·Î¸Å½ª¤ï¤ê¤Ç¡¢À¾Â¼ÃÎÈþ¤µ¤ó¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Î¤ª½Ë¤¤¡£µîÇ¯¤è¤êÁ´°÷¤Ò¤È¤ÄÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×