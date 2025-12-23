¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ç¼Ä¸¶¡¢Æ£ÌÚ¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Î3¿Í¤¬¡Ä2026Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥á¡¼¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°X¤¬¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶ØÍÅ±ð¤¹¤®¤ë3¿Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSixTONES¡×¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¢¼Ä¸¶¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬Íð¤ìÈ±¤Ç¸ª¤äÇØÃæ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¸«¤Ä¤á¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Æ±¥É¥é