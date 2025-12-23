福岡県警筑後署は23日、大川市向島の路上で17日午後4時半ごろ発生した児童に対する声かけ、動画撮影などの不審者事案について、行為者がわかり解決したことを防犯メールで報告した。協力に感謝した。児童数人が車に乗った運転席の男から蟹の玩具を見せられ「これ海で釣れたんよ」と声をかけられ、その様子を助手席にいた男からスマートフォンで動画撮影される不審者事案だった。