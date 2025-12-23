昨夜、天童市の交差点で乗用車と原付バイクが衝突する事故がありました。この事故で、原付バイクに乗っていた男子高校生が死亡しました。原付バイクは2人乗りをしていて、信号無視をした可能性もあり、警察が調べを進めています。 警察や消防によりますときのう午後10時ごろ天童市久野本の交差点で乗用車と原付バイクが衝突したということです。 この事故で原付バイクに乗っていた天童市に住む男子高校生が意識不明の状態で病院